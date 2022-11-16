波蘭遭飛彈擊中 拜登緊急開會後說：不太可能是俄羅斯發射的

正在印尼出席二十國集團 (G20) 峰會的美國總統拜登 (Joe Biden)，周三 (16 日) 與七大工業國 (G7) 和北大西洋公約組織 (NATO) 成員國就飛彈落入波蘭事件召開緊急會議，並在會後給出回應，認為飛彈不太可能是由俄羅斯所發射的。

白宮表示，本次緊急會議是由拜登召開。與會的還有德國、加拿大、日本、義大利、法國和英國等 G7 領袖與歐洲理事會主席，以及 NATO 盟國西班牙和荷蘭的總理。

拜登會後受訪時說：「有初步訊息對此提出質疑。從軌道上來看，飛彈不太可能是從俄羅斯發射的，但我們拭目以待。」

在疑似俄國製的導彈落入波蘭東部邊境，造成兩人死亡後，拜登周三稍早致電波蘭總統杜達 (Andrzej Duda)，表達對遇難者的深切哀悼，並承諾全力支援波蘭對「俄製飛彈」的調查行動。

波蘭外交部稍早證實，落入該國鄰近烏克蘭邊境村莊的飛彈是由俄羅斯製造，但目前還不確定是由何處發射。

爆炸事件發生後，波蘭總統杜達表示考慮啟動北約《第四條款》，另有兩名外交官員透露，應波蘭要求，北約大使將於周三召開緊急會議。

若最終查明莫斯科必須為本次爆炸負責，可能觸發北約《第五條款》的集體防衛原則，即對任一北約成員國的攻擊，視同對全體成員國的攻擊。

彭博引述一位 G7 官員說法稱，目前較謹慎的初步看法是，俄羅斯蓄意攻擊波蘭的機率很小，這有可能是俄軍向烏克蘭發動大規模空襲時錯失潛在瞄準目標，或是烏克蘭採取反制措施時，導致飛彈偏離軌道。

上述官員說，考量到可能面臨北約回擊的風險，俄羅斯幾乎沒有動機故意針對波蘭。