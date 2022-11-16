交易員重新評估波蘭遇襲事件 美元由漲轉跌

受到波蘭被飛彈擊中的影響，美元周三 (16 日) 早盤走強，但隨著美國總統拜登指出，飛彈可能不是俄羅斯所發射之後，美元在下午由漲轉跌。

北約成員國波蘭和烏克蘭早前表示，發生在邊境城鎮導致兩人死亡的爆炸，是由一枚俄羅斯製造的飛彈所引起，這引發了人們對戰爭升級的擔憂。然而，拜登表示，儘管調查仍在進行中，但初步訊息顯示，這可能不是俄羅斯發射的。

根據美國官員的說法，初步調查結果表明，擊中波蘭的飛彈，是烏克蘭針對一枚來襲的俄羅斯導彈，採取防禦反制造成的結果。

俄羅斯否認對爆炸負責，但相關報導在隔夜引發市場動盪，投資者擔心烏克蘭的戰火會蔓延至鄰國。

新加坡銀行的匯市策略師 Moh Siong Sim 表示，市場正試圖評估風險，以及這到底意味著什麼，會否在幾天內平息，「目前，關於如何為這種風險定價，市場上存在一些爭議」。

美元指數周三最高上漲 0.31% 至 106.76，但隨後已回落至 106.085，下跌約 0.2%。

澳洲國民銀行 (NAB) 資深匯市策略師 Rodrigo Catril 指出，外匯市場正在回穩，認為這是一枚流彈或一枚被攔截的導彈，並不一定意味著戰爭升級、需要北約介入。

對風險敏感的澳元及紐西蘭元周三也是先跌後漲，雖然幅度不大。Catril 表示，儘管風險情緒波動，但澳元和紐元的彈性，表明美元仍可能走低。