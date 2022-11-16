康和證首獲幸福企業金獎 完善福利打造優質工作環境

康和證券 (6016-TW) 首度榮獲 1111 人力銀行金融管顧類「幸褔企業金獎」，第三屆共計 1700 多家企業參選，透過網路票選與評比，挑選出各產業幸福企業，康和證表示，公司良好完善的薪資福利、休假制度、工作生活平衡、幸福健康職場創造、人才職涯發展等各方面，均獲致肯定。

康和證董事長鄭大宇表示，員工是公司最重要的資產與基石，好的福利與幸福職場才能讓好的人才繼續留下，因此將「選才、攬才、育才、留才」視為最關鍵的任務，今年 8 月起開辦員工持股信託，就是要為公司培養優秀人才與關鍵競爭力，激勵提升經營成效，保障員工退休生活，落實企業永續發展。

康和證說明，本屆幸福企業獲獎必須具備幾個要件，如薪資獎金獲致認同、員工休假優於勞基法、有良好的升遷制度等等，康和證券除有優於法令的優化休假制度外，也常辦理多元化的健康課程與社團活動，紓解同仁工作壓力，照顧員工身心靈健康。

此外，康和證提供婚喪喜慶、旅遊補助、社團補助等，且首創業界年度有兩天有薪志工假，公司連續 4 年的每月免費提供一日「康和蔬食日」，提供蔬食餐點，凝聚同仁減碳意識。

康和證總經理邱榮澄提到，金融業並無特定的機器設備，人才才是最重要的核心資產，且因多數部門為業務導向，所以公司提供多元獎金項目，除個人的業績獎金外，還有部門、團體的績效獎金，平日也有專案、競賽獎金等，針對非業務導向的部門，也透過各項指標，擇優獎勵績效良好的同仁。

COVID-19 疫情至今已近 3 年，康和證積極訂定各項防疫措施，規劃分層辦公、居家辦公與異地辦公等制度，降低同仁染疫風險，並體恤員工辛勞，分組居家辦公薪資照常發給外，也提供疫苗公假，鼓勵同仁接種新冠疫苗，降低中重症機率。並為全體員工購買防疫險，也採購口罩、防護面罩與居家快篩劑等防疫用品供同仁使用，提供同仁健康保護。