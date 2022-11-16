〈財委會質詢〉投資加密貨幣虧損想抵稅 財部：要符合兩大要件

全球第二大加密貨幣平台 FTX 聲請破產，恐讓投資人血本無歸，財政部表示，投資國外加密貨幣屬於海外所得，如有損失且想要抵稅，必須符合兩大要件，包括：一、有明確的成本資料與交易價格，二、海外所得必須達 100 萬元以上，以及 670 萬元免稅額，其海外投資損失才能抵稅。

FTX 破產風暴震撼全球，以台灣來說，估計受害人約 60 萬人，當中不乏有人押注千萬元資產就此蒸發。對於加密貨幣衍生的風暴今 (16) 日持續成為財委會關注焦點。

立委質詢時問，粗估全台約 50 萬人因投資海外虛擬貨幣而蒙受損失，這些投資損失能否抵稅？對此，蘇建榮則說，民眾投資海外加密貨幣如有損失，必須符合兩大要件才能抵稅，包括：有明確的交易成本與價格，而且海外所得必須超過 100 萬元以上，以及 670 萬元的免稅額，兩個條件都具備，其海外投資損失才能抵稅。

蘇建榮表示，海外所得如果不到 100 萬元，就不用申報最低稅負制，換言之投資人無法透過最低稅負制抵稅，但如果是在國內交易平台投資，且有損失情況時就適用國內綜所稅規定，可用來抵稅。

但要注意的是，FTX 屬於海外交易平台，政府無法要求交易平台提供相關資料，要查核交易資料有其難度，因此即便海外投資損失可抵稅，對於投資人來說恐怕是「看得到卻吃不到」。