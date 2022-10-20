裕隆n7兩天內訂單衝8000筆 宣布明年開賣Model B

裕隆 (2201-TW) 今 (20) 日舉行納智捷品牌日，納智捷董事長左自生表示，國內買氣熱烈，n7 第二波預訂短短兩天已有 8000 筆，合計第一、二波訂單總量已達 2.3 萬筆，他並透露鴻海 Model B 車型有機會導入產品線，明年下半年可望啟動預購。

裕隆執行長嚴陳莉蓮表示，這是四年來帶領裕隆集團轉型升級的重要里程碑，n7 預計明年底上市，目前已掀搶購風潮，n7 不只是一台新車，也是裕隆新的開始，是公司朝數位化、開放化、新能源化的起點，將為大眾創造新的服務體驗。

左自生表示，第一、二波下訂 n7 客戶，將能以百萬以下價格入手純電休旅，續航里程達 420 公里，未來將依原料價格調整車價，後續也將推出里程達 700KM 的長程版，另外還有性能版，將馬力將提升至 460 匹，零百僅需 3.8 秒，售價約在 130 萬元。

另外，左自生表示，鴻海 Model B 設計底盤與 n7 相同，但 Model B 因為流線、風阻設計，里程增加 20-30 公里，預計明年下半年 Model B 也將加入裕隆電動車陣容，並啟動預售。

由於全球晶片缺料等供應鏈問題，市場也擔心未來納智捷是否能準時交車，左自生表示，目前產能不是問題，預計第一波 1.5 萬筆訂單，能在啟動交車後 2-3 個月內出貨。

左自生預計，在電動車車款加入後，明年納智捷銷量將成長至 2 萬台，初期將站穩國內市場，下一步便是劍指全球，銷往海外。

左自生也針對 n7 提出三大服務，首先針對 D2C 線上銷售，將給予超級會員禮遇，包含 8 年 16 萬公里保固等；為了解決消費者里程焦慮，推出 MaaS 移動服務，除了未來將大量建置充電樁外，也會提供移動充電服務。

另外，納智捷也推出新零售多元擁車模式，搶先下訂的客戶將獲得 NFT 車證，並在今日下午取得盲盒。