永豐餘榮獲「台灣企業永續獎」六大獎項

「第 15 屆 TCSA 台灣企業永續獎」今 (16) 日假圓山大飯店舉辦，永豐餘投控 (1907-TW) 憑藉全循環系統實踐減碳零廢棄的願景，以及區塊鏈金融科技運用在核心本業實際業務場域的創新，獲得「永續報告書 - 金獎」、「永續單項績效類 - 循環經濟領袖獎、創新成長領袖獎」、「永續綜合績效類 - 台灣永續 100 大典範企業」四項獎座，其中，創新成長領袖獎為今年首度獲獎。此外，永豐餘旗下中華紙漿亦奪得「永續報告書 - 銀獎」、「永續綜合績效類 - 台灣永續 100 大典範企業」，永豐餘一舉榮獲六座獎項，備受評審團肯定。

永豐餘以農業起家，長年實踐循環經濟，以二代創辦人何壽川先生提出全循環經濟理念為藍圖，將造紙過程中的副產品轉化為資源再利用，發展出全台最大木質素發電（液態）、沼氣發電（氣態）及 SRF 零燃煤汽電共生（固態），為台灣再生能源提供具體可實踐選項，榮獲本屆「永續單項績效類 - 循環經濟領袖獎」獎項。

永豐餘持續在數位轉型創新，建立全台第一個「區塊鏈供應鏈金融平台」，將區塊鏈金融科技運用在核心本業的實際業務場域，提升上下游供應商在融資和風險控管的效率，以科技解決供應鏈實際需求，強化供應鏈永續韌性，協力供應商生態系數位轉型，創造企業、銀行、供應商或客戶多贏互信的金融平台，其創新舉措獲得「永續單項績效類 - 創新成長領袖獎」讚許。

為面對氣候變遷議題、落實 ESG 推動，永豐餘 2021 年成立跨事業群的「永續發展委員會」、擬定「永豐餘永續藍圖」、從集團層次推動導入氣候相關財務揭露 (TCFD) 及 SASB 永續會計準則，其努力在「企業永續願景與策略」、「公司治理績效」、「財務經營績效」、「氣候治理及能源管理績效」、「環境永續績效」、「社會共融績效」、「供應鏈管理績效」及「合規或獎勵事蹟」等八大評選構面獲得肯定，榮登「永續綜合績效類—台灣永續 100 大典範企業」。

「第 15 屆 TCSA 台灣企業永續獎」參獎家數達 424 家，較去年成長 29%，創歷年新高，今年邀請 577 位志工評審與 297 位知名專家學者，合計 874 位評審共同評選，競爭相當激烈。永豐餘此次獲得評審肯定，將持續以淨零碳排為目標，進行能源轉型、醣科學材料研發與經營，朝「低碳」、「低耗能」、「以醣代塑」方向前進。