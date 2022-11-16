台積電力撐 台股多空激戰小跌8點收14537點 半年線得而復失

股神加持下，台積電 ADR 周二再大漲逾 10%，台股今 (16) 日開高漲逾百點，站上半年線，但獲利了結賣壓隨之出籠，聯電率先下跌，金融、傳產族群同步摜壓，拖累大盤翻黑，尾盤權值股買盤回籠、生技族群接棒，支撐指數收斂跌幅，終場跌 8.96 點或 0.06%，收在 14537.35 點，成交值 2826.21 億元。

櫃買指數終場上漲 1.65 點或 0.91%，收在 183.31 點，成交值 742.94 億元。上市櫃成交值合計 3569.15 億元。

台積電 (2330-TW) 持續吸引資金進駐，早盤一度漲近 3%，衝上 494 元，但大盤湧現賣壓，台積電漲勢收斂，終場收 487 元，漲幅 1.46%；聯電 (2303-TW) 漲多拉回，終場下挫近 3%，收 45.25 元；聯發科力守盤上，終場收 729 元，漲幅近 1%；此外，國巨、瑞昱、聯詠、日月光投控等電子權值股同步收漲。

金融股全面走弱，富邦金、國泰金雙雙下跌 1.6%，華南金、開發金等都有 1% 以上的跌幅。台塑四寶也遭到調節，南亞、台塑化下跌 2-3%，其他傳產指標股如台泥、統一、中鋼、亞德客 - KY、陽明等都在盤下震盪。

高價股方面，股王信驊今天下跌 1.6%，終場收在 2145 元，大立光小漲作收，以 2130 元緊追在後，而力旺、世芯 - KY、譜瑞 - KY、創意及矽力 * - KY 等 IC 設計股，均獲得買盤青睞。

華擎總經理許隆倫在法說會上表示，目前已看到主機板、顯示卡產品需求回溫，最壞時間已過，第四季營運可望緩步成長，今日在買盤力挺下，華擎股價直奔漲停，並帶動板卡族群走高，微星、技嘉、撼訊、青雲、麗臺、映泰等多檔漲勢都相當強勁。