〈台股盤前〉費半暴跌 大盤剉咧等 先測5日線防線

台股昨 (16) 日小跌 8.96 點、收在 14537 點，挑戰半年線失利；而美股今晨大跌，尤其費城半導體指數暴跌超過 4%，連動到台股，由於此波從低點反彈超過 1900 點，今天要慎防順勢引爆獲利了結賣壓，先看 5 日線 14150 點附近是否有撐。

外資昨買超 115.94 億元，已連續 4 個交易日買超；投信同步買超 8.99 億元，只有自營商續賣超達 66.72 億元，連 7 賣。

受到美光將在明年減少記憶體晶片供應，引爆美股科技股賣壓，四大指數全盤皆墨，其中，費城半導體指數急挫 119.80 點或 4.26%，創下自 10 月 14 日以來單日最大跌幅。

今日看盤重點，美光看淡明年前景，調降兩成晶片產量，但是值得注意的是，美光旗下最先進的 1β（1-beta）製程 DRAM 晶片明年會將該製程導入台灣廠區生產，是全台最強的 DRAM 製造技術，預期力成、南茂等可望受惠，在利空與利多並陳之下，相關晶片股股價今天如何反應備受矚目。

經濟部修正產創條例 10 條之 2 草案、也被外界稱為「護國神山條款」，行政院會今日將討論通過，其中前瞻研發支出抵減率高達 25%，為產創最高抵減，一旦修法通過，台積電、聯發科等半導體大廠都將因此受惠，可關注這些指標龍頭今天是否可以扮演穩盤要角。

整體來說，台股一路沿著 5 日均線向上推升，昨天一度突破半年線反壓，波段最多漲逾 2000 點，儘管多軍反攻露出曙光，但空頭態勢仍未徹底瓦解，今天利空紛陳，資金派對恐暫時告歇，短線先測 5 日線防線。