〈台股盤中〉漲百點到一度翻黑 台積電、IC設計扮撐盤要角

台積電今 (16) 日持續勁揚領軍，早盤台股一度漲逾百點，最高衝到 14657.66 點，但在傳產、金融壓盤，不少電子權值股遭排擠走跌，指數一度由紅翻黑，最低跌到 14481.84 點，多空拉鋸下震盪劇烈，所幸台積電、IC 設計穩住陣腳，大盤再度翻紅，力守 14600 點之上。

巴菲特砸逾 41 億美元掃進台積電 ADR，帶動台積電 ADR 繼續飆漲 10.52%，不只股神，台積電總裁魏哲家 10 月更已增持 200 張股票，各方大老卯起來押寶，讓多頭也紛紛搶進，推升台積電現貨股價最高漲到 494 元，貢獻大盤就超過 110 點，等於早盤加權指數漲百點，全靠台積電。

傳產金融走跌，台塑四寶、台泥、中鋼都連袂下挫，鋼鐵王、航海王都很低迷；金融股部分，三商壽最重跌超過 2%，聯邦銀、京城銀、新光金、國票金、開發金、上海商銀、王道銀行都走低。

電子權值股走勢分歧震盪，台積電續揚，但未扮演領頭羊，聯電、大立光等反受到排擠都跌超過 2%，相對疲弱，面板雙虎也賣壓沉重。不過盤中，IC 設計突破重圍，晶豪科亮燈漲停，群聯、聯陽、盛群都漲超過 4%，聯發科也走揚，成為拉抬大盤再度翻紅的要角。

台股從低點 12629.48 點以來，已經反彈超過 2000 點，今天適逢台指期結算，加上俄羅斯對烏克蘭的轟炸再度擴大，地緣政治的不安因素，造成加權指數劇烈震盪。