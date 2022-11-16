手機需求寒冬 三星手機廠Q3開工率創新低紀錄

韓媒週三 (16 日) 報導，南韓科技 (IT) 企業第三季 (7 ~ 9 月) 的開工率 (Operation Rate) 下滑，其中三星電子智慧型手機開工率創下有紀錄以來新低。

該報導指出，三星手持播放器 (HHP) 工廠的第三季開工率為 72.2%，比去年同期的 80.3% 下滑 8.1 個百分點，這意味三星手機大廠的 10 條產線中，只有 7 條正常運行。這是自 2010 年三星電子開始將 HHP 工廠開工率獨立公布以來的新低紀錄。

全球手機需求下降，庫存增加，三星開工率逐漸下降 (圖片：AFP)

由於全球手機需求下降，庫存增加，三星開工率逐漸下降，目前的庫存資產有 573.198 億韓元 (約 4300 美元)，較去年同期的 413844 億韓元增加 38.5%，而記憶體 DRAM、NAND 快閃記憶體、IT 產品的庫存價值高達 16 兆韓元 (約 120 億美元)。

LG 電子工廠的開工率也有所下降。冰箱工廠開工率從去年的 129.7% 下降到 113.3%、洗衣機工廠從 105% 下降到 88%、空調廠從 113.2% 下降到 102.9%，視覺設備廠則從 96.4% 下降到 81.1%。

不僅僅是韓國市場，近期 Canalys 數據，因應全球經濟衰退，2022 年第三季全球智慧型手機市場需求相較去年同期下降 9%，創 2014 年以來最慘第三季表現，已連續下跌三季。