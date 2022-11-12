LME不禁止俄羅斯金屬交易、存放

倫敦金屬交易所 (LME) 週五 (11 日) 公告，不會對俄羅斯鋁、鎳和其他金屬實施禁令。

俄羅斯在入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯制裁涉及石油、銀行，以及俄羅斯總統普丁與相關人士，然而，這些制裁並未直接涉及對俄羅斯金屬的購買，但包括美鋁在內的部分企業，決定暫停買賣俄方商品。

LME 在 10 月就禁止俄羅斯金屬的可能性徵求市場意見後，LME 週五公告：「目前並未提議禁止新的俄羅斯金屬的認股權證，也沒有對 LME 倉庫允許的俄羅斯庫存數量提高門檻或加以限制。」

LME 強調：「雖然俄羅斯金屬的全球可接受性顯然有道德爭議，但 LME 認為不應尋求對更廣泛的市場採取或強加任何道德的判斷。」

LME 稱將持續監控 LME 倉庫中俄羅斯金屬的流動情況 (圖片：AFP)

LME 稱將持續監控 LME 倉庫中俄羅斯金屬的流動情況，並將從 2023 年 1 月起定期發布報告提供透明度。

美國鋁業已在 9 月和 10 月三度致函英國倫敦金屬交易所 (LME)，要求抵制並擴大披露 LME 系統中有多少俄羅斯金屬。

為世界提供大約 6% 需求的俄鋁公司 (00486-HK) 此前回應，美國鋁業禁止公司進入交易所的行動，顯然是為了他們的自身利益。

受週五消息影響，美國鋁業 (AA-US) 美股午盤時段回吐部分漲幅，收漲 8.74% 至每股 47.66 美元。