不只蝦皮 東南亞新創公司裁員潮 才剛開始…

過去數月東南亞新創公司共計已裁員數百人，至少涉及六家科技公司，包括蝦皮母公司冬海（Sea）在內，凸顯全球經濟不確定性與央行升息的衝擊。

CNBC 報導，科技投資人表示，東南亞新創公司裁員潮才剛開始，利率上升，經濟不確定性迫在眉睫，迫使業者專注於獲利能力，而非快速成長。

創投公司 Openspace 合夥人 Jessica Huang Pouleur 說，去年大量廉價資本湧入市場，讓企業能不惜一切代價追求成長，徵才速度快速；接下來幾個月可能會看到更多裁員。

蝦皮執行長馮陟旻在電郵中表示，受裁員影響的部門，包括支付事業 ShopeePay 和餐飲外送事業 ShopeeFood，也波及墨西哥、阿根廷、智利的團隊。

馮陟旻說：「鑒於經濟不確定性增加，我們認為，審慎做法是進行一些困難、重要的調整，以提高營運效率，集中資源。」

新加坡數位財管公司 StashAway 發言人表示，已裁減 31 人，占 5 月底、6 月總人力的比率為 14%。

馬來西亞線上購物平台 iPrice 6 月裁員五分之一。 該公司說，裁員前員工人數為 250 人。與此同時，印尼教育科技公司 Zenius 表示，解僱 200 多人。

星國數位貨幣交易所 Crypto.com 發言人說， Crypto.com 也裁員 260 人，亞太、歐洲、中東和非洲地區、美洲等地區的員工受影響，占總人力 5%。

創投公司 Quest Ventures 經營合夥人 James Tan 表示，借貸成本增加和經濟面臨不確定性，「沒看到公司裁員很奇怪」， 任何不這樣做的新創公司，董事會很可能會質疑其基本判斷和應變能力。