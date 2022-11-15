台積電貢獻逾260漲點 台股大漲371點收14546點逼近半年線

股神巴菲特旗下波克夏第三季大買台積電 ADR，激勵台股今 (15) 日開高走高，盤中台積電爆量一度飆漲逾 9%，帶動上市半導體指數勁揚超過 6%，加權指數終場上漲 371.41 點或 2.62%，收在 14546.31 點，成交值 2983.48 億元，逼近半年線，台積電貢獻大盤約 267 點漲點。

櫃買指數終場上漲 1.21 點或 0.67%，收在 181.66 點，成交值 728.3 億元。上市櫃成交值合計 3711.78 億元。

波克夏 Q3 罕見再出手買進科技股，首度敲進約 6010 萬股的台積電 ADR，價值 41.2 億美元，持股比重近 1.4%，此外，避險基金老虎全球 (Tiger Global) 第三季也新建倉做多 132 萬股的台積電 ADR。台積電今天股價直接開高，一度衝上 487 元、漲幅超過 9%，終場漲近 8%，收 480 元，站上半年線，市值回升至 12.44 兆元。

台積電 (2330-TW) 股價狂飆，相關供應鏈概念股也一吐悶氣，弘塑 (3131-TW)、精材 (3374-TW)、光洋科 (1785-TW) 三檔強勢亮燈漲停，其他包括中砂 (1560-TW)、帆宣 (6196-TW)、辛耘 (3583-TW)、家登 (3680-TW) 等多檔均氣勢如虹。

其他權值股方面，晶圓代工廠聯電今天強漲 3.8%，收在 46.6 元，有望挑戰收復年線；聯發科站上 700 元大關，收漲 3.6%，收 722 元；國巨、瑞昱、大立光、台達電等電子指標股也表現不俗。

受到資金排擠效應影響，非金電族群表現相對弱勢，航運股開高急殺翻黑，貨櫃雙雄長榮、陽明均下跌作收，昨天強勢的水泥、鋼鐵、塑化等族群也都偏弱。