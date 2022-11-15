〈微軟亞太技術年會〉三方向布局 看好工業元宇宙成未來趨勢

台灣微軟 (MSFT-US) 舉行 DevDays Asia 2022 亞太技術年會，面對元宇宙 (Metaverse) 發展，台灣微軟總經理卞志祥分享，微軟在元宇宙的世界觀分為三個市場區隔，而工業元宇宙 (Industrial Metaverse) 更是未來產業發展重心，目前微軟在高科技製造、電信、醫療、生技行業等都正協助夥伴布局。

卞志祥說，微軟將元宇宙定義在三段市場區隔，首先是終端消費市場，像是 Xbox 遊戲機等帶領一般消費者跨入元宇宙，第二則是企業客戶，透過遠端協作開發虛實、創新的應用，也預期明年在 Teams 會導入相關應用，最後則是主打產業界的工業元宇宙。

卞志祥進一步指出，工業元宇宙不是技術而是場域，微軟其實已經布局超過三年，舉例市場耳熟能詳的混合實境裝置 HoloLens，就已應用在高科技產業裝機、教育訓練上，而微軟也會透過分門別類來執行，日本川崎重工就是微軟進軍工業元宇宙的重要合作夥伴。

OT、IT 領域整合上，卞志祥表示，微軟透過中間通訊 CT 來協助，這也是微軟近年積極投入 5G O-RAN 核網、並以台灣作為主要基地的原因，回顧過去工業互聯網應用，時常面臨老舊工廠的操作、聯網挑戰，且操作型人才培育也是過往所被忽略的，隨著雲端技術知識普及，微軟也協助國內面板大廠雙軸轉型找到成功運作模式，未來可望將相關經驗複製到其他領域。