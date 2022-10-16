浩鼎培育小金雞 子公司圓祥生技預計明年登興櫃

浩鼎 (4174-TW) 培育小金雞，三家子公司將陸續啟動 IPO，其中聚焦開發雙特異性抗體產品的圓祥生技進度較快，預計年底前公開發行、明年登興櫃，待旗下新藥研發至二期臨床時會申請上櫃。

浩鼎持股子公司圓祥生技 41%、潤雅生技則持股 71%、持有鼎晉生技 62% 股權。圓祥生技具有抗體篩選平台，並運用來開發出雙特異抗體，目前有兩項產品開發較為明朗，其一是針對局部晚期或轉移性的非小細胞肺癌、頭頸部鱗狀細胞癌、咽喉癌的 AP203，將啟動一 / 二期臨床試驗，來評估該新藥的安全性和有效性。

另一項雙特異性抗體為 AP505，適應症為局部晚期或轉移性的非小細胞肺癌、肝細胞癌，預計明年會執行一個多中心、開放、單臂的一 / 二期臨床試驗，來確定 AP505 未來在二期的劑量，同時評估是否可用在適應症上。

其他子公司方面，鼎晉生技聚焦在肉毒桿菌素產品 OBI-858，開發策略上短期會以醫學美容領域為主，包括應用在眉間紋、瘦小腿、抬頭紋、魚尾紋、瘦臉等；中期則會擴展至偏頭痛、斜頸症、上肢肌張力不全，以及半邊顏面不自主痙攣等。

從 OBI-858 一期臨床試驗來看，該臨床用於 12 位中重度皺眉紋受試者，並分成 10U、20U、30U 共三個劑量組別，經過半年評估，3 個劑量皆無藥物安全性與耐受性疑慮，同時把臨床試驗報告申報主管機關。

潤雅生技為藥品製造廠，涵蓋疫苗原料生產、佐劑開發、全自動機器人無菌充填線。疫苗原料生產部分是與浩鼎合作，短期不會拓展其他商機；佐劑開發則與歐洲廠合作，把佐劑穩定性提高至 40 度以下都能存放。

全自動機器人無菌充填線屬於高端充填線，如細胞療法相關產品的充填，該產線可 24 小時連續性生產，一次充填 2 萬瓶，目前已與一家藥廠簽約，未來則期望與其他業者攜手，提供一條龍 CDMO(委託開發暨製造服務) 服務。