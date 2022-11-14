聯亞生技新冠疫苗保護效力試驗 年底完成數據分析

聯亞生技今 (14) 日表示，旗下開發的新冠疫苗 UB-612 正在執行臨床保護效力試驗 (VE)，收案人數將達 3000 人，有望今年底前完成數據分析，後續規劃向食藥署提出新藥查驗登記審查申請。

聯亞生技指出，雖然 UB-612 未符合食藥署國產疫苗免疫橋接中和抗體的單一標準，並未能取得台灣 EUA 核准，不過 UB-612 疫苗藉由臨床實證，接種第三劑追加劑後，可展現 B 細胞與 T 細胞免疫記憶效應，並產生足以對抗 Omicron 等多種變異株的中和抗體反應。

從該試驗數據顯示，UB-612 在接種第三劑追加劑後，對抗 Delta 及 Omicron BA.1 變異株方面，可將僅接受兩劑基礎劑免疫力較弱老年人 (大於 65 歲) 的中和抗體反應，提高至與年輕成人相同水平。

聯亞生技認為，若此疫苗保護效力試驗可驗證 UB-612 長期免疫記憶力及預防中重症效果，有望解決目前 COVID-19 疫苗因不斷突變而頻繁接種的安全和有效性的疑慮。

聯亞生技指出，衛福部疾管署近期基於公共衛生需求，分析國人接種各廠牌 COVID-19 疫苗後的保護效力，公司也支持食藥署透過審查該等大數據庫資料及相關保護效力報告而確認高端疫苗保護效益的審查原則。