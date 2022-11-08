〈眼科新藥技轉〉信力生技兩新藥明年Q3完成臨床 同步啟動子公司IPO

信力生技 (6824-TW) 集團向工研院取得兩項新藥技轉後，透過子公司碩德將新藥推進至臨床試驗，青光眼藥水與濕式黃斑部病變藥水均預計明年第三季完成二期臨床試驗，信力生技也將推動碩德 IPO。

信力生技去年 12 月底向工研院完成專屬授權後，並由子公司碩德來執行臨床試驗，僅花 6 個月完成新藥臨床試驗的建置與送件。

總經理陳啟祥表示，青光眼藥水屬於小分子新藥，在台灣、澳洲啟動一 / 二期人體臨床試驗，收案人數約幾十人，預計明年第三季完成，後續將進一步啟動幾百人的三期臨床，目標 2025 年上市。

濕式黃斑部病變藥水方面，已在本季進入二期人體臨床試驗收案，同樣會收十多名受試者，明年第三季完成、2026 年上市。陳啟祥提到，濕式黃斑部病變藥水為老藥新藥，將原廠針劑改良成點滴，有望解決病患的痛點。

陳啟祥補充，全球濕式黃斑部病變患者約有 6000 萬人，由於該疾病是慢性疾病，因此有接受治療的人數僅 100 多萬人，顯示未來成長空間大，而目前市面上共有 5 款獲核准的濕式黃斑部病變針劑，其中銷售量最好的針劑，去年全年銷售額超過 90 億美元，今年將突破百億美元。

陳啟祥表示，兩項眼科新藥未來會啟動「再授權國際藥廠」方式，進行三期臨床試驗，目前都有藥廠正在洽談中，以日本、中國藥廠居多。

另外，子公司碩德為展開兩項眼科新藥的臨床試驗，將增資約 3.5 億元，待明年新藥臨床試驗數據出爐後，同步啟動 IPO。