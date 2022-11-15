立院三讀 公共停車場應設電動車專用車位及充電設施

國內電動汽車銷量近年大幅增長，節能減碳已成世界趨勢，為因應電動車的電力補充需求，立法院會今 (15) 日三讀通過《停車場法》部分條文修正草案，增訂公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及充電設施，設置比例、充電設施標準、輔助方式交由交通部訂定。

立委指出，全台 2018 年電動汽車掛牌數為 1789 輛，2019 年為 5086 輛，漲幅高達 184%，2020 年結算至今累計 7429 輛，足見電動汽車儼然成為民眾購買汽車之選項之一。

然而，目前公有停車場 338 處地點，僅裝設 761 支電動車專用充電樁，且多數位於直轄市公有停車場內供電動車使用，未來若將推行汽車全面電動化，須建置更加完善的環境。

立委表示，為建構適用於電動汽車的使用環境，政府應於公有停車場設置一定比例具充電設施的停車位，並授權主管機關訂定設置辦法，立法院會今天三讀通過《停車場法》修正條文。

此外，現行條文明定，汽車駕駛人不得任意停放占用身心障礙者專用停車位，此次三讀修正擴大任意停放占用車位標準，包含孕婦、育有 6 歲以下兒童的停車位及電動汽車充電專用停車位，如任意停放占用，停車場經營業者應通報主管機關或警察機關處理。