〈藥華藥新廠動土〉病人陸續回診 旗下新藥明年用藥人數上看千人

藥華藥 (6446-TW) 旗下治療成人真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeginterferon alfa-2b(簡稱 Ropeg)、商品名 Besremi，在美國銷售持續攀升，藥華藥看好，秋冬季節病人陸續回診，預期明年用藥病人數將有機會達千人甚至更高。

藥華藥去年 11 月拿到 PV 新藥美國藥證，據了解，截至今年 9 月美國用藥人數約 630 人。執行長林國鐘表示，美國市場成長力道比預期好，動能有望延續至明年。

總經理黃正谷補充，競爭藥品 Jakafi 為二線用藥，目前用藥人數約 4.3 萬人，而旗下 PV 新藥是可以涵蓋所有 PV 病患，潛在用藥病患數比競爭藥品高出數倍，長期來看有機會達到 10 萬人。

美洲總裁 Meredith Manning 預期，美國暑假旅遊旺季過後進入秋冬時期，病人將陸續恢復看診，加上商業保險及聯邦保險的滲透率持續提升，以及本季有多個醫學年會，相關數據發表有助醫院使用量攀升，預計第四季營運可達到內部目標。

Meredith Manning 指出，藥品要開發成功首先是藥品效果佳，以及具有強大的發展潛力，除了是選擇加入藥華藥的原因外，也邀請到在腫瘤及血液學藥品領域有豐富行銷銷售經驗的團隊加入美國團隊，藉此打入美國市場。

藥華藥受惠 PV 新藥在美銷售不俗，累計前 9 月營收 20.4 億元，年增 637%，公司原預期，若今年底前拿到歐洲授權夥伴 AOP 權利金，營運有望轉盈，林國鐘坦言，由於與 AOP 的訴訟案未結束，年底前要拿到權利金難度高，營運轉盈時間點可能會延後。