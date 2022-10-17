谷歌購物平台競爭對手敦促歐盟反壟斷機構採用新規

谷歌 (GOOGL-US) 旗下 Google 購物平台服務的 40 多家歐洲競爭對手，在週一 (17 日) 敦促歐盟反壟斷監管機構，採用新通過的技術法案，以確保谷歌遵守 2017 年歐盟的法令，允許搜尋頁面上有更多的商家與競爭。

歐盟委員會在 5 年前對谷歌處以 24 億歐元 (23.3 億美元) 的罰款，並要求該公司停止給自家的購物平台服務優惠待遇。

在給歐盟反壟斷負責人 Margrethe Vestager 的一封信中，43 家購物平台公司包括英國的 Kelkoo、法國的 LeGuide Group、瑞典的 PriceRunner 和德國的 Idealo 等表示，該提議在法律上並不充分，沒有使他們在廣告競價機制中受益。

信中稱，委員會應在通用搜索結果頁面中為最相關供應商重新開放空間，取消谷歌購物服務，谷歌如今的機制不允許市場競爭，推高價格，消費者的選擇也因此減少，不公平地獲取更多利潤空間。信中指出，谷歌的機制違反《數位服務法》(Digital Services Act)，該法案預計於明年的 5 月開始適用。

儘管過去 10 年來 Google 一直努力往硬體銷售、訂閱服務與雲端運算技術發展，但數位廣告是 Alphabet 最賺錢的業務，占其年營收的 80% 左右。