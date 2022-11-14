台股續漲收復半年線 投信看好短多訊號浮現

台股今 (14) 日改由傳產接棒多頭氣勢，指數上漲 167.34 點，收在 14174.9 點，成交金額 2740.23 億元，投信認為，台股在連續站穩季線、半年線，大盤短多訊號已經逐漸浮現。

PGIM 保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，觀察近期台股走勢，買盤轉偏積極，上週日均成交量達 2410 億元，今日成交金額也維持在 2700 億元的水準，以技術面來看，上週大盤強勢反彈順利回補 10 月初跳空缺口，並成功站回季線，今天指數又持續向半年線靠攏，顯示短多訊號浮現。

廖炳焜說明，受到美國市場情緒激勵，預期到明年第 1 季 2 月底財報公布完之前，台股仍有機會上演反彈走勢，並回補之前超跌個股，本週台股觀察重點將為 G20 峰會的拜習雙邊會晤，雙方是否能釋出正向訊息將為激勵這波反彈氣勢的關鍵。

但廖炳焜也提醒，外在經濟環境仍具挑戰，台灣 9 月出口終結連 26 月正成長，第 3 季出口僅年增 3.4% 亦低於預期，儘管高效能運算、車用電子、資料中心等需求高漲及晶片含量提升等正向助力，但歐美升息趨勢削弱消費力道，明年第 2 季前廠商去庫存仍為主流，預估台灣第 4 季出口恐現負成長。

再看資金動向，統計上週國際資金明顯回補亞股，其中今年來大舉遭賣超的東北亞雙雄市場，更是這次回補重點，其中韓股獲得 12.65 億美元挹注，台股也大舉吸金 29.51 億美元，不僅為亞股資金淨流入第一高市場，該金額更為台股史上單週外資買超第三大額度。

