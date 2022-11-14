〈造紙法說〉華紙Q3獲利創5季高點 Q4產品內銷價再漲15％

華紙 (1905-TW) 今 (14) 日舉辦法說會，第 3 季獲利創近 5 季新高，展望後市，纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，目前國際漿價維持高檔，加上俄烏戰爭仍緊張、能源及船運成本續揚，第 4 季產品內銷價格將再漲 15％。

華紙第 3 季歸屬母公司稅後純益 2.87 億元、每股純益 (EPS)0.26 元，不但是為近 5 季高點，更改寫同期新高。不過，由於上半年低迷，前三季歸屬母公司稅後純益仍較去年同期衰退 4 成，每股純益 0.36 元。

華紙表示，今年第 3 季因歲修時間拉長，加上海運供應鏈混亂，單季合併營收 61.6 億，年增 19%，營業毛利 7.34 億，毛利率 11.9%。單季獲之所以創 5 季高點，主要是業外收益增加，除了受惠永豐金等股利收入挹注，亦受惠新台幣貶值帶動匯兌收益、權益法認列元太收益同步增加。

談到漿價現況，陳瑞和表示，目前短纖紙漿每噸維持 900 美元，長纖紙漿落在每噸 960-980 美元的高檔，由於木片仍短缺，在需求增加、但產能未增之下，且能源及船運價格上漲未見趨緩，預期長纖紙漿在聖誕節過後，價格應該就會往上走，第 4 季仍會調漲價格反應成本增加。

華紙第 3 季因因船運延遲，被迫採買高價現貨漿來支應，造成毛利率壓縮，不過，陳瑞和強調，這樣的情況在第 4 季應可紓解。

展望後市，華紙表示，後疫情時代供應鏈持續重整，加上歐美升息、地緣政治及俄烏戰爭等種種因素，全球市場前景未明，華紙將以綠色為主軸，未來朝向綠色能源、綠色製造、綠色產品的三大目標邁進。