〈台股風向球〉通膨降溫大盤攻克萬四 外資回補可望支撐多頭回穩

台股隨美股反彈重新站回萬四關卡，投信認為，如外資資金能持續回籠，對於台股就有較強支撐，可望持續向上，至於飽受庫存壓力之苦的科技業，目前仍有部分廠商處於調整壓力，但最快可望在第 1 季後紓緩。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，大盤由跌深反彈大型股領漲帶動，不過股市受到美國市場情緒激勵，目前至明年 2 月底財報公布完之前，預料台股仍有機會上演反彈走勢，預先走一波紅包行情。

郭修伸指出，CPI 數據低於預期，美股反彈 900 點也帶動台灣股市反彈大漲，現在市場預期 12 月份聯準會升息 2 碼的情況，不排除選舉前、至明年初會持續反彈。

安聯投信台股團隊表示，隨著通膨數據逐步下降，顯示通膨高點已過，加上近期如美國房地產、或美國企業投資都已經開始降溫，就業市場也開始慢慢放緩，市場因此期待聯準會政策有望放緩緊縮，避免經濟放緩幅度擴大。

安聯投信台股團隊表示，消費移轉不利台灣電子供應鏈，若後續客戶預估再往下修將導致庫存調整時間延長；除此之外，伺服器 、 工業用需求已見下滑 車用亦有下修風險，後續觀察消費受影響及疫情後消費移轉程度。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，通膨和緩，市場預期 12 月聯準會升息 2 碼的可能性約 8 成，如果年底前聯準會鷹派態度放緩，搭配美國仍相當強勁的勞動力市場，能予以經濟面相對支撐，則經濟軟著陸機率大增，有利於包括美、台等股市多方氛圍表現。

孫傳恕說明，之前台股受到全球市場拖累走跌，政府數次發佈禁空令，確實有助短線震盪止穩，根據統計，歷次禁空令發布後三個月，加權指數平均能達到 10% 的反彈報酬；至於下周全球市場將聚焦 G20 峰會的拜習雙邊會晤，雙方是否能釋出正向訊息，進一步激勵這波反彈氣勢。