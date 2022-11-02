伯特光跨足多元應用領域 看好手機鏡頭升級帶動成長

專業光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光 (6859-TW) 預計本月上櫃掛牌，公司看好包括手機鏡頭升級、還有 VR/AR 等需求浮現，將成為推升營運的強大動能。

伯特光成立於 2003 年，是主要光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 等合作模具廠，主攻高階手機鏡頭應用。

伯特光上半年營收 4.85 億元，毛利率 32.74%，年增 2.52 個百分點；稅後純益 1.35 億元，年增 59.1%，每股純益爲 4.59 元。前 9 月營收 7.68 億元，年減 1.94%。

伯特光董事長兼總經理陳柏輯陳柏輯指出，VR 模具已進入量產，看好明年 VR/AR 產業成長性，以及手機搭載鏡頭數量增加、規模升級，兩大成長動能下，看好明年持續成長。

另外，玉晶光積極切入元宇宙光學產品，也持有伯特光股票 1370 張，持股比例 4.24%。

工研院產業科技國際策略發展所推估，2022 年全球智慧型手機市場規模近 14.19 億支，年成長約 3%，2023 及 2024 年可達 14.69 及 14.98 億支。另一方面，市場產業分析研究機構 TrendForce 預估，今年 VR/AR 裝置出貨量合計上看 1202 萬臺，年成長率 26.4%，全球 VR 應用內容市場規模 2025 年可達 83.1 億美元，年複合成長率達 40%。

伯特光預計 11 月底上櫃掛牌，並在今天召開上櫃前業績發表會。