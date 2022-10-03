伯特光上櫃現增案 每股擬以110元發行

鏡頭模具廠伯特光 (6859-TW) 上櫃申請案已獲櫃買中心通過，針對 IPO 案，今 (3) 日董事會通過，將辦理上櫃前現金增資案發行 3030 張現增股，暫訂每股 110 元發行，預計將募集 3.33 億元。

伯特光今天興櫃最後成交價爲 153 元，距離暫訂承銷價 110 元，仍有約 39% 的潛在獲利空間，此次伯特光上櫃前現增發行新股 3030 張，303 張由員工認購，其餘 2727 張公開銷售。

伯特光第二季受惠新台幣對美元貶值，獲利走升，單季稅後純益 9372 萬元，季增 1.27 倍，年增 63.64%，單季每股純益 3.19 元，創單季新高。

伯特光上半年營收 4.85 億元，毛利率 32.74%，年增 2.52 個百分點；稅後純益 1.35 億元，年增 59.1%，每股純益爲 4.59 元。

伯特光成立於 2003 年，為國內光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 等光學廠主要合作模具廠，主攻高階手機鏡頭應用。

伯特光 8 月營收 9233 萬元，年減 2.2%，月減 13.5%，今年前 8 月營收 6.84 億元，年減 2.7%。