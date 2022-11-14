燿華Q3賺6.17億元創6季新高 前三季EPS 0.99元

PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (14) 日公布最新財報，第三季稅後純益 6.17 億元，爲 6 季以來新高，前三季稅後純益 6.21 億元，年增 9.01 倍，每股純益 0.95 元；燿華在美系高階筆電軟硬結合板產品、汽車高頻板及低軌衛星三大動能出貨推動下，第三季營收、獲利亮眼。

燿華第四季有季節性因素影響營收，不過 2023 年整體展望還是樂觀，預期將較今年成長。

燿華第三季營收 55.29 億元，毛利率 17.27%，季增 2.43 個百分點，也較去年同期的負毛利率轉正，稅後純益爲 6.17 億元，季增 1.46 倍，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益 0.95 元。

燿華前三季營收 134.96 億元，毛利率 12.91%，較去年同期的負毛利率表現爲佳，前三季稅後純益 6.21 億元，年增 9.01 倍，每股純益 0.99 元。

董事長張元銘表示，低軌衛星發射數量大增，大大增進地面相關網通設備需求，另外，他也對車用電子需求抱持樂觀看法。

燿華第二季獲利轉正，第三季持續維持獲利，單季獲利並創 6 季以來新高，公司期待明年景氣得以翻揚，每一季都能維持正數。

燿華 10 月營收 15.32 億元，月減 18.69%，年增 29.88%，前 10 月營收 150.29 億元，年增達 40.40，第四季因 11-12 月訂單減緩，估營收會較第三季略爲下滑。