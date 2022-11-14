專家：應強制加密交易所公開儲備證明 提升透明度

加密貨幣市場正在經歷一場圍繞 FTX 流動性的危機。鑑於這種情況，加密專家表示，加密交易所必須為其用戶建立信任，提供「儲備證明 (proof of reserves)」，監管機構應將此視為必備條件。

儲備證明是一種允許客戶監控交易所餘額的方法。Giottus Cryptocurrency Exchange 執行長 Vikram Subburaj 表示，監管機構要求交易所提供儲備證明，可能是確保交易所透明度和風險的第一步。

例如，在 FTX 爆發危機之後，為穩定投資者信心，幣安交易所在上周四公布 Merkle Tree 儲備證明。根據其快照顯示，幣安目前擁有比特幣 (約 47.5 萬枚)，ETH(約 480 萬枚) ，USDT(約 176 億枚) ，BUSD(約 217 億枚)，USDC(約 6.01 億枚)，BNB(約 5800 萬枚)。

OKX、Kucoin 和 Crypto.com 在內的主要加密貨幣交易所，也承諾分享他們的儲備證明，以恢復投資者的信心。

Subburaj 指出，下一步可以使用第三方審計或 Merkle 證明，來驗證其數字的真實性。其中，Merkle Tree 儲備證明是一種加密數據結構，它儲存來自區塊鏈的交易數據，同時保持隱私，並幫助用戶能夠驗證交易所的帳戶持有量。

幣安執行長趙長鵬本周也強調，應該為加密貨幣產業，制定新的但穩定而明確的法規。

他表示，不僅僅是監管機構，整體產業有責任保護消費者，保護每個人。監管機構有責任，但不是 100% 的責任。