跟隨風險資產反彈 比特幣3周以來首度突破2萬美元

跟隨風險資產反彈 比特幣3周以來首度突破2萬美元(圖:AFP)
跟隨風險資產反彈 比特幣3周以來首度突破2萬美元(圖:AFP)

比特幣 (BTC) 周三 (26 日) 短線走高，突破 2 萬美元關口，為 10 月 7 日以來首次，結束自 2020 年底之後，比特幣交易價格在 2 萬美元下方的最長時間紀錄。

截至台北時間周三下午 13:29，比特幣價格報 20156 美元，24 小時漲 4.2%，以太幣上漲 9.57%，報 1478 美元，其他山寨幣也普遍上漲。

Coingecko 數據顯示，過去 24 小時內加密貨幣總市值上升 4.85%，回到 1.0 兆美元，是 10 月 4 日以來首度突破 1 兆美元關口。

FRNT Financial CEO Stephane Ouellette 表示，投資者應該感到興奮，因比特幣正在跟隨風險資產一起反彈。美股那斯達克指數周二收漲 2.25%，標普 500 指數漲 1.63%。

儘管短線上漲，但在全球央行紛紛升息以對抗通膨之下，比特幣過去幾個月仍處下跌趨勢，自今年年初以來，其價格已下跌約 60%。

與此同時，CoinGlass 數據顯示，本次大漲也使得價值超過 8 億美元的加密貨幣部位進行結清，其中有 56.49 % 的結清來自空頭部位，在 24 小時內清算了超過 11 萬名交易者。

Arcane Crypto 分析師 Vetle Lunde 和 Bendik Norheim Schei 指出，比特幣的 30 天波動率接近六年低點，這可能意味著即將出現突破，上一次達到這一水準是在 2020 年夏天。

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