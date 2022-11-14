原物料族群點火 台股漲167點收14174點 創近2個月新高

台北股匯市今 (14) 日持續湧入熱錢，新台幣盤中強升逾 3 角，權王台積電領漲電子族群，加上中國祭出金融 16 條支持房市，進一步帶動水泥、鋼鐵等原物料族群噴出，加權指數漲勢逐漸放大，終場上漲 167.34 點或 1.19%，收在 14174.9 點，續創近 2 個月新高，成交值 2740.23 億元。

櫃買指數終場上漲 1.41 點或 0.79%，收在 180.45 點，成交值 609.53 億元。上市櫃成交值合計 3349.76 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今天股價一度漲近 2%，衝上 450 元，終場漲幅略收斂至 1% 內，以 445 元作收；聯電、日月光投控、鴻海、瑞昱、廣達、友達等均在盤上表現；聯發科、國巨、華碩則遭到調節，終場收跌。

高價股方面，信驊穩居股王寶座，今天股價上漲近 4%，收 2220 元，大立光則上漲近 1%，收 2050 元，亞德客 - KY 勁揚超過 5%，重返 900 元俱樂部，祥碩亮燈漲停，達 713 元，此外，緯穎、譜瑞 - KY 也表現不錯。

中國人行與銀保監會發布支持建商「金融 16 條」，為今年來最大房市支持政策，帶動水泥、鋼鐵等概念股噴漲，其中台泥大漲逾半根停板，亞泥也漲近 4%，第一銅、中鴻雙雙亮燈漲停，海光、燁興、威致大漲逾半根，中鋼終場漲幅放大至 3% 以上。

關注盤面焦點股，中租 - KY 今年應收帳款成長可望達標、甚至超標，前 3 季每股純益高達 13.31 元，明年股利有望增加，今天吸引買盤進駐，股價亮燈漲停，收 190 元。裕隆受防疫保單鉅額賠付損失影響，第三季持續虧損，但已較第二季收斂，今天股價衝上漲停，達 49.5 元，站穩所有均線之上，中華、裕融也有 3-4% 的漲幅。

驅動 IC 大廠敦泰第三季認列存貨跌價及呆滯損失逾 24 億元，導致每股虧損 13.57 元，公司也宣布裁員、減薪計畫，今天一開盤隨即湧入賣壓，股價跳空跌停，驅動 IC 業景氣低迷，引起市場擔憂，聯詠、天鈺今天股價同步承壓。