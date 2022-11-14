【Wen姐筆記】外資認錯助攻萬4 融資拒當韭菜 續航力道看燃料

新台幣匯率上周五單日急升 4.95 角，創下近 23 年來單月新高，上周五兌美元匯率以 31.41 元作收，新台幣急升，外資認錯歸隊，單日大買超 488 億元，也讓加權指數收盤站上 14000 點，並收復季線，加權指數收盤價為 14007 點，成交值 3408 億元，也創下近半年來大量。不過籌碼面部分，外資大買，融資這回卻拒絕當韭菜，融資單日續減 17.7 億元，台股的續航力道，觀察重點在於「燃料」，也就是是否成功引動軋空行情。極短線強弱分界為 14046 點，關鍵點位為 13888、13945 與 14151 點。

多方上周五衝過季線與 14000 點城池，多方可將 13900 點視為屯兵區，13900 點兩端哨站為 13888 與 13919 點，守穩 13945 點，仍在 14000 點射門區內，14000 點兩端哨站為 13988 與 14026 點，站穩 14046 點之後，多頭反攻氣勢延續，才將機會往第 2 個千點行情出發。14100 點兩端哨站為 14085 與 14123 點，14151 點突圍，多方將續往 14200 點城池挺進，14200 點兩端哨站為 14188 與 14222 點，如成功引動軋空，將可續往 14255 與 14300 點城池續航，14300 點兩端哨站為 14282 與 14313 點，如能克服 14333 至 14366 點雷區，多方有企圖劍指 14500 點城池!

但如 13888 點未能守穩，短線獲利調節賣壓擴大，季線將得而復失，需留意回測 13855 點，13800 點兩端哨站為 13777 與 13823 點，如再回測 13747 至 13700 點城池，13700 點兩端哨站為 13688 與 13714 點，就得留意本波攻勢是否降溫，將有可能進入回檔震盪。

今日為上市櫃公司第 3 季財報最後的公告日，短線急衝後，也得留意法人進行換股調節動作。大盤目前籌碼面相當健康，至於續航力道，可觀察是否引動軋空! 短線上操作，仍提醒爆量衝高勿追高，選股可留意法人換股新歡! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)