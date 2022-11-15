〈台股盤前〉台積電ADR盤後走強 估短線有撐震盪向上

美股周一收黑，但台積電 ADR 在波克夏買進的消息加持下，盤後大漲逾 7%，可望支撐台股今 (15) 日走勢，加上近期外資回補、成交量擴大等有利因素下，台股後續估震盪走高，伺機挑戰半年線。

法人認為，投信、集團股年底作帳行情可期，加上進入財報、FOMC 空窗期，季線未跌破前，指數可望盤堅蓄勢挑戰半年線，惟半年線以上壓力大，加以累計反彈漲幅已不小，提防指數震盪將加劇。

市場消化拜習會與聯準會官員釋出的鷹派訊號，美股四大指數全面收黑，道瓊下跌 211.16 點或 0.63%、那指跌 127.11 點或 1.12%；標普跌 35.68 點或 0.89%；費半跌 26.8 點或 0.97%。

台股 ADR 多收黑，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.4%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.75%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

不過，巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在美股盤後揭露，在第三季首度買進約 6010 萬單位、超過 41 億美元的台積電 ADR，也激勵台積電 ADR 盤後大漲 7%，可望帶動台積電今日現貨走勢，進一步支撐大盤表現。