中化生魚油原料藥產能倍增最快年底過美認證 明年營收再登高

原料藥廠中化生 (1762-TW) 旗下三大產品線已逐步完成擴充產能，其中產能最吃緊的魚油原料藥 EPA ，產能倍增至 300 公噸，最快有機會年底取得美國 FDA 核准後開始出貨，有望推升明年營收再登高。

中化生三大產品包含魚油原料藥 EPA、抗癌原料 EVE 與抗真菌免疫抑制劑 Tacrolimus，其中，魚油原料藥年產能約 100-200 公噸，目前已完成新產線連續式製程，產能將提升至 300 公噸。

公司表示，魚油原料藥美國客戶已向美國 FDA 提出認證，由於不一定需要到場查廠，最快有機會年底取得認證後開始出貨，最慢則可能等到明年第四季初，只要等到認證通過後，除了緩解供不應求狀況外，營收有望同步顯著增加。

不過，未來取得美國 FDA 核准後，產能大幅提升、成本降低，但因魚油毛利相對低，將衝擊毛利率表現，未來需視客戶能否把定價提升。

其他產品線方面，抗癌原料 EVE 隨著原廠獨賣期已過，每年穩定出貨 20 公斤，同時建置新發酵槽；抗真菌免疫抑制劑月產能從 110 公斤提升至 260 公斤，預期明年會小幅拉升稼動率。

中化生因應三大產品線未來需求，斥資 3.57 億元購置土地，最快兩年後完成建置新廠房，目標每條產線至少提升 30% 產能，加上公共設施與廢水處理接可共同管理，節省重覆支出與 FDA 查廠重新認證。

中化生前三季稅後純益 3.96 億元，年增 27.7%，每股純益 5.11 元，逼近去年全年 G；10 月營收 2.19 億元，月增 23.1%、年增 60.48%，前 10 月營收 17.94 億元，年增 14.72%。