中化生訂單能見度高 本季完成擴產

原料藥廠中化生 (1762-TW) 三大產品線持續供不應求，訂單能見度最長達 9 個月，目前積極擴大產能、完成認證，其中，抗真菌免疫抑制劑已在本月完成核可，將逐步提升逾 1 倍產能，魚油原料藥 EPA 則預計本季完成擴充，並向美國 FDA 提出審查。

中化生旗下魚油原料藥、抗癌原料 EVE 與抗真菌免疫抑制劑 Tacrolimus，占整體營收比重約 8 成，據了解，三大產品線的客戶，都正在洽談新一輪價格與合約。由於中化生是美國最大魚油原料藥供應商，訂單能見度可達 9-12 個月。

中化生表示，目前魚油原料藥月產能約 100-200 公噸，隨著客戶擴大市占率，本季產能將擴充至 300 公噸，並向美國 FDA 提出書面審查，以書面審查進度來看，最長約需一年時間。

抗真菌免疫抑制劑部分，除了去年接獲新客戶，既有客戶也在談新合約，整體能見度達年底，同時本月已將月產能從 110 公斤提升至 260 公斤，下半年將逐步拉升稼動率；抗癌原料 EVE 則是隨著原廠獨賣期已過，每年穩定出貨 20 公斤。

中化生 6 月營收 2.4 億元，月增 98.53%、年增 3.89%；第二季營收 5.8 億元，季增 9.4%、年增 37.4%；上半年營收 11.09 億元，年增 20.35%。