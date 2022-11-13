談淨零轉型 國泰金蔡宏圖提創新金融商業模式三大觀點

國泰金 (2882-TW) 董事長蔡宏圖今 (13) 日獲邀「世界氣候高峰會」，並創 13 年來首位台灣開場講者，他透過是循於高峰會上分享創新金融商業模式帶動淨零轉型的三大觀點，包括：金融創新如混合型融資 (blended finance) 將成主流、機構投資者可透過資產管理人管理永續投資、淨零之路絕非易事，金融資源與承諾至關重要。

聯合國第 27 屆氣候峰會（COP27）正於埃及召開，國泰取得獨家直播峰會週邊會議，同時，董事長蔡宏圖、總經理李長庚獲邀參與「世界氣候高峰會 (WCS)」。

蔡宏圖在「金融轉型：創新金融商業模式帶動的關鍵淨零影響」開場演講中，提出三個重要觀點，首先，我們需要金融創新，如混合型融資 (blended finance) 成為主流方案，國際間透過開發基金、開發銀行提供信用增強與優化商業條件，兼容公共支持與民營資金，提升氣候創新投資與放款案件的可行性，合力尋求淨零轉型及社會難題的解方。

其次，機構投資者可透過資產管理人管理永續投資，以獲得在地投資洞察與專業建議。此外，關注氣候敏感產業的撤資趨勢，企業及金融機構應就擱淺資產謹慎評估，及早採取風險管理與轉型計劃。最後，淨零之路絕非易事，金融資源與承諾至關重要，全球經濟的不確定性和地緣政治風險使決策過程更加艱難，因此，在創新過程中，保持熱情是至關重要的。