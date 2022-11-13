金融資安若出包 恐增提風險資本計提、影響業務准駁

金管會主委黃天牧週一 (14 日) 將赴立法院財委會針對「金融業數位轉型下之資安防護」進行專題報告，根據金管會報告指出，未來金融機構如果發生資安缺失，不僅得增提作業風險資本計提，甚至申請業務准駁也會受到影響。

金管會表示，金融業是一個高度利用資訊科技的產業，為提供客戶更完善的金融服務，金管會鼓勵金融業進行科技創新與數位轉型，以因應數位化服務的發展趨勢。

截至今年 9 月底止，已 38 家銀行開辦數位存款帳戶業務、1386 萬戶開立數位存款帳戶數；至於開放金融政策包含開放銀行及開放證券，開放銀行第 2 階段「消費者資訊查詢」於 2020 年底正式上線，截至今年 10 月底止，有 16 家金融機構及 2 家第三方服務提供者，累計 22 個合作案獲准上線。

另外，金管會參考開放銀行政策，採 3 階段循序漸進推動開放證券，第一階段為證券期貨業「公開資料查詢」，民眾將可透過第三方服務提供者一站式整合查詢證券期貨業者提供的公開資料，預計在 2023 年底完成。

金融業積極數位轉型，連帶資安的防護重要性也跟著提高，金管會祭出六項監理措施，包括：推動金融資安行動方案、完備資安相關規範、成立金融資安資訊分析及分享中心、辦理資安檢測及演練、強化重要系統轉換的營運不中斷措施及祭出違反資安規定的監理措施。

金管會強調，金融機構倘發生資安缺失，會先依相關法規要求導正缺失，如有不足之處，將提高作業風險資本計提作為補強措施。另外，也已將金融機構資安辦理情形納為存款保險及保險安定基金費率計提的因素及申辦業務准駁考量。