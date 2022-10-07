旺宏9月營收月增11%創今年次高 華邦電Q3探6季低點

記憶體廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 今(7) 日同步公告 9 月營收，旺宏受惠進入任天堂拉貨旺季，營收達 41.4 億元，較上月跳增 11%，攀近 6 個月高點，第三季營收 114.72 億元，季增約 1%；華邦電 9 月營收 73.52 億元，月減 0.69%，受客戶調整庫存影響，第三季營收 221.45 億元，季減 17%，探近 6 季低點。

旺宏 9 月營收 41.4 億元，月增 11%，年減 27.1%，創今年次高；第三季營收 114.72 億元，季增 1.16%，年減 23.37%；前三季累計營收 344.1 億元，年減 4.5%。

隨著 9、10 月進入大客戶任天堂拉貨高峰，帶動旺宏 9 月營收明顯跳增，也推升第三季營收較第二季成長，但受通膨等因素干擾，導致成長幅度不如過去旺季表現，幾乎與第二季持平。

旺宏看好，若價格持穩、匯率維持有利因素，第三季毛利率可維持第二季表現，並看好下半年營收會將逐季成長。

華邦電 9 月營收 73.52 億元，月減 0.69%，年減 19.29%；第三季營收 221.45 億元，季減 16.9%，年減 18%；前三季累計營收 753.06 億元，年增 2.35%。

華邦電表示，第三季以來消費性需求不是很好，客戶持續調整庫存，原預期 9 月情況可望趨於明朗，不過，受通膨等因素影響，還需要多點時間觀察，希望很快能回到過去傳統的淡旺季循環。

華邦電指出，目前訂單確實比去年及今年上半年市場缺貨少，將利用這段時間，加速產品開發，以在產業復甦時，把握商機。

