G20倒數計時 拜習會仍懸而未決

二十國集團 (G20) 峰會進入倒數計時，東道主印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 週二表示，美國總統拜登和中國領導人習近平確定參加，俄羅斯總統普丁可能視訊參加。白宮透露，目前仍致力於推動美中元首會晤，但拜習會仍懸而未決。

G20 峰會將於 10 月 15 日至 16 日在印尼峇里島舉行，印尼總統佐科威正在推動成員國全體出席，企圖展示印尼在全球的政治影響力。

佐科威週二指出，有 17 國元首將出席 G20，而美國和中國元首確定與會，至於烏俄兩國總統在情況允許之下，他們將參加 G20。

佐科威接受外媒訪問時進一步透露，他有一種強烈直覺，普丁恐怕不會親自出席，或許會透過「視訊方式」參加。此前，烏克蘭總統澤倫斯基曾放話，如果普丁出席 G20，他將拒絕與會。

白宮仍致力於推動美中元首雙邊會晤，但目前拜習會仍懸而未決 (圖片：AFP)

白宮仍致力於推動美中元首雙邊會晤，但拜習會是否成行仍懸而未決。一名美國官員週二稱：「目前沒有什麼可報導的消息。」

這名官員提到，拜登總統將在 G20 峰會上強調美國、印尼戰略夥伴關係的重要性，還將與各國元首合作，為更可持續、包容性的全球經濟奠定基礎，這將支持美國家庭和脆弱國家的經濟。

他還透露，美方還想在會上強調對國際秩序長久承諾，討論包括在南海、台灣海峽，以及整個地區和平與穩定的重要性。