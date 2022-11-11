指數有過熱疑慮，若生技再度成資金避風港，這2檔醫材個股或是焦點

在費城半導體強彈 10% 帶動下，激勵 (11) 日台股開盤一度大漲 500 逾點，重返萬四關口，多方行情的強勢雖是好事，但觀察盤面已有諸多個股呈現開高走低，且生技族群成交站比再度顯著的飆升，表示有部分資金由電子股流向有資金避風港之稱的生技族群，顯示連日來的強彈，或使市場風險意識再度升溫，若資金再度湧進生技族群，除新藥個股外，還有什麼族群有機會呢？

本篇主要分析醫材產業



一、全球醫療器材每年維持 5~6% 成長

疫情趨緩，受疫情影響的重症與死亡人數亦緩慢下降，各國也陸續解封，經濟與社會活動也隨之恢復，因此非緊急醫療療程安排也重啟運行，醫療項目的轉變也影響醫療器材市場需求品項的銷售，也反應在醫療器材品項變化與市場需求量的回升。研究報告指出， 2021 年全球醫療器材市場規模為 4,543 億美元，較 2020 年成長 6.3%，預估 2024 年可成長至 5,352 億美元，2021-2024 年之年複合成長率約 5.6%。

以區域別來看醫療器材市場又以亞太區成長，成長率高於全球



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二、醫用導管產業 2020-2025 年複合成長率高達 8.7%

全球高齡化程度逐年攀升，新材料開發與創新技術導入也帶動醫療手續的需求，進而帶動高階醫用導管市場的發展。

醫用導管主要應用於五大類，分別是心血管導管、神經血管導管、泌尿系統導管、靜脈系統導管與特殊導管。

台灣醫用導管與套管類產品，包含抽痰管、鼻胃管、導尿管、洗腎導管等，大都為一次性耗材產品，由於醫用導管由於需要置入體內，因此對於生物相容性和安全性特別重視，材質也朝低致敏、不釋出有害物質為主。臺灣廠商近年著重於新材料的開發應用，並針對特殊功用開發高階產品，以增加臨床應用面，如開發 TPU 材質導管使得在人體內留置時間延長，導管表面處理，抗沾黏、抗血栓等品質與功能提升，都是朝向產品高值化的開發結果，藉由不斷地強化精進核心技術，於國際市場上將更具有競爭性。

展望未來，醫用導管的開發需要考量增加使用便利性和降低感染風險，設計的因素包括材質的選擇、塗佈技術、導管管腔 (lumen) 數目、醫生與患者的使用偏好和符合人體工學等，皆是臺灣廠商在高附加價值產品方向發展時，考量的重點。

三、醫用塑膠耗材中的醫用導管是台廠的優勢品項

抽痰管、鼻胃管、導尿管、洗腎導管等，幾乎為一次性耗材產品，主要廠商包括如 (4126-TW) 太平洋醫材、(4107-TW) 邦特生技、善德生化等，在國內皆有相當市占比率，並皆以自有品牌行銷新興市場，近年來著重新材料的開發應用，並深耕侵入式高階醫用導管產品開發，如開發 TPU 材質、導管表面等使功能提升，並提升加工技術提升生產效率，並強化臨床應用面，墊高競爭門檻而擺脫後進者的價格競爭，增加國際競爭力，也提升了產品出口動能。

本文資料來源：台股再破底 半導體衰退，醫材還能逆勢成長？

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