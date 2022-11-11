敦泰提列存貨跌價損失近25億元 Q3 EPS -13.57元探新低

敦泰 (3545-TW) 今 (11) 日召開重大訊息說明記者會，財務長張維杰指出，由於公司部分產品變現價值已低於存貨成本，第三季依據國際會計準則第 2 號公報規定，認列存貨跌價及呆滯損失，共 24.97 億元，EPS 影響數約 11.54 元，第三季營運轉虧，每股稅後虧損 13.57 元，探歷史新低，累計前三季每股虧 9.53 元。

敦泰第三季因認列該筆存貨跌價損失，每股淨值由前季的 51.72 元，降至 40.31 元。

敦泰補充，此次提列存貨跌價的產品以 TDDI 居多，多為手機與平板應用，目前預計庫存需要 1 年的時間消化完畢，若計入此次打消庫存，存貨金額仍有 70.64 億元。

敦泰表示，受疫情反覆、俄烏戰爭、通膨與全球總體經濟環境不加影響，終端需求自今年首季以來持續下修，供需失衡使產品價格面臨降價壓力，在需求減緩及產品降價雙重打擊下，導致市場售價低於存貨成本，因此提列存貨跌價及呆滯損失。

敦泰認為，隨著上述存貨跌價與呆滯損失提列，搭配與客戶、供應商協調修訂長期供貨合約部分條款，有助公司未來存貨去化速度，財務狀況也將更加健全，後續搭配新產品問世，整體營運將能夠維持穩定前進，重新恢復成長態勢。