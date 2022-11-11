外資大買晶圓雙雄逾12萬張 敲進反向ETF逾25萬張

美國通膨降溫帶動台股今大漲 500 點攻上萬四關卡，外資更大買 488 億元，創史上第三高，其中大買台積電 4.57 萬張，買聯電 8 萬張，不過也同步買進台股指數反向 ETF 達 25.8 萬張，高點避險意味濃厚。

三大法人今合計買超 487.34 億元，外資回頭大買 488.47 億元；投信持續站在買方，買超 35.48 億元，寫下連 12 買；自營商維持賣超，共賣 36.61 億元。期貨方面，加碼多單 7539 口，淨多單達 8911 口，投信回補空單 1850 口，淨空單下降至 3981 口。

觀察外資動向，敲進台積電 4.57 萬張，聯電更達 8 萬張，買超金額 35.79 億元，其它標的多為金融族群，買超新光金 4.8 萬張、開發金 3.6 萬張、國泰金 3.3 萬張，元大金、永豐金、富邦金、中信金皆超過 2 萬張。

ETF 方面，外資大買反向 ETF，買超元大台灣 50 反 1 達 20.8 萬張、買超金額 12.65 億元，買進國泰台灣加權反 1 達 2.49 萬元，富邦台灣加權反 1 達 1.89 萬張，其它還有國泰智能電動車、國泰台灣 5G + 等。

外資賣超標的方面，鴻海法說會後成外資提款標的，大賣超過 4 萬張，賣超金額 42.2 億元，另外同步賣出海運三雄，長榮 1.57 萬張、陽明 9276 張、萬海 5855 張，其它包含飛宏、啟碁、榮剛、新唐等。

投信積極卡位電子族群，買進聯電 9803 張，買進 ABF 三雄南電、欣興、景碩共 1.17 萬張，買進世界 2782 張，其它還包含台積電、環球晶、聯詠、群創、聯發科等。