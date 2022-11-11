藍天Q4筆電出貨估持平上季 Q1新品挹注可望回升

藍天 (2362-TW) 今 (11) 日，第四季雖然市場普遍保守看淡第四季旺季不旺，但在雙 11、雙 12 及聖誕節檔期的急單挹注下，公司筆電出貨估持平上季 40 萬台，明年第一季在新的處理器 (CPU) 平台推出下，出貨量可望回升。

藍天表示，預計第四季在節日需求，加上搭載 INTEL 及 NVIDIA 新一代平台的新機種也將在 Q4 季底出貨搶市，可望支撐出貨量延續上季水準。

不過，單價方面，藍天坦言，短期市場積極消化庫存，加上新品即將上市，價格部分恐有壓力，但由於公司目前高單價、高毛利的藍海機種比重提升至 8 成，有助支撐筆電業績表現優於市場。

藍天進一步指出，現在看起來中國需求比外界預期強勁，東南亞國家的新標案也持續開出，帶動亞太地區需求相對強勁，而中國市場佔整體營收比重 35%、亞太 25%，分別是公司的前二大市場。

中國通路事業方面，藍天表示，受到疫情清零政策影響，今年百腦匯及群光廣場百貨受總體環境因素影響表現未達預期，但持續優化線上線下整合。

另外，藍天在中國的資產活化進度同樣受到中國防控影響，進度不如預期，今年只去化一個泉州項目，公司表示，待疫情解封後將加速進行。

藍天前三季營收 169.73 億元，毛利率 22.5% 及營益率 9.2% 均優於去年同期，但受到業外轉投資影響，稅後純益 6.82 億元，年減 43.4%，每股純益 1.17 元；前 10 月營收 188.65 億元，年減 14.3%。