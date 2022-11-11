觀光局重啟觀宏專案 衝刺疫後新南向旅客

為促進疫後新南向市場來台旅客成長，交通部觀光局今 (11) 日表示，即日起重新接受印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團申請「觀宏專案」，實施至明年 12 月底止，希望為疫後來台人數成長注入新動能，帶動觀光產業復甦。

觀宏專案為東南亞旅行團來台簽證便利措施，經由觀光局駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦、觀光局審核通過的指定組團旅行社與台灣接待旅行社的擔保，團進團出方式，提升東南亞旅客來台意願，上路 4 年成效良好，新南向 18 國來台旅客人數 2019 年已成長至約 277.2 萬人次。

近三年來，全球觀光產業受 COVID-19 疫情影響甚鉅，觀宏專案也暫緩受理申請作業，如今獲得行政院同意，續辦 1 年至 2023 年 12 月 31 日止，於今日起實施。

觀光局表示，為重啟觀宏專案，已在國境開放前就進行前置準備作業，如越南駐外辦事處自今年 7 月即針對指定旅行社營運狀況進行檢核，並提出相關刪修建議，之後於 9 月全面檢視適用本專案東南亞目標國家的建議名單，加強篩濾潛在風險，汰除歇業或失聯的業者。

此外，觀光局也持續與內政部移民署、外交部領事局保持密切聯繫與合作，共同研議精進作業規範審查作業，以確保相關作業流程。

觀光局表示，各市場觀宏專案指定旅行社會公布在網站上，並同步舉辦線上線下併行業者說明會，向台灣接待旅行社說明申請流程與相關規範，希望能加速團客市場復甦，並再次呼籲國內旅行業者協力、落實通報規定，同時也須遵守相關防疫規定及團體旅遊跨境旅遊注意事項。