旅行社迎復甦 支援服務業無薪假單周大減500多人

國境解封，台北國際旅展買氣回溫，勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施人數 15782 人，單周減少 1433 人，其中，以旅行社為主的支援服務業明顯改善，單周減少 527 人，勞動部指出，主要因某大型旅行社一口氣減少 470 多人實施，未來可望朝好的方向走。

儘管支援服務業無薪假人數仍為各產業之冠，但近來持續好轉，根據勞動部統計，本周降至 7365 人，較上周減少 527 人；運輸及倉儲業實施人數也下滑至千人以下，單周減少 233 人。

住宿及餐飲業方面，本周無薪假降至 1029 人，單周減少 132 人，批發及零售業無薪假 1315 人，單周減少 241 人。

製造業方面，無薪假從 4149 人下滑至 3970 人，除了民生工業小幅增加以外，金屬機電、資訊電子及化學工業皆較前一周減少。

ITF 台北國際旅展 7 日落幕，在解封效應下，隨著觀光人潮回籠，旅遊市場景氣也見到曙光，加上年底節慶、跨年及農曆春節、寒假旺季，觀光業者樂觀期待報復性消費，可望帶動營運表現。

至於製造業方面，勞動部表示，本周整體無薪假人數小幅下滑，主要為中、小型企業施行，雖然尚無特定產業受景氣影響而實施，但後續有待觀察，希望不要再擴大或集中在特定產業上。