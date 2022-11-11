亞馬遜正在評估收掉不賺錢事業 股價大漲12%

華爾街日報 (WSJ) 報導，電商巨擘亞馬遜有意推動削減支出措施，正在評估收掉一些一直不賺錢的事業，例如 Alexa，此消息激勵亞馬遜股價收盤大漲逾 12%，創 2 月來最大漲幅。

亞馬遜的評估作業已經進行好幾個月。內部文件顯示，包括 Alexa 在內的裝置事業，一年營業虧損超過 50 億美元。

亞馬遜正在考慮應該為 Alexa 增添新功能，但這需要投入更多資金，而大部分顧客只會用到 Alexa 少數功能。

根據報導，亞馬遜已通知其他不賺錢部門的員工，手邊的工作可能被暫停或取消，可以在公司內部尋找轉調部門的機會。亞馬遜也把一些團隊的員工調到比較有利可圖的事業，並在機器人、零售等比較不賺錢的減少人力。

報導曝光後，亞馬遜 (AMZN-US) 應聲漲逾 4%，盤中追隨美股走勢而擴大漲幅，終場收高 12.18%，報每股 96.63 美元。美股周四因 10 月通膨浮現趨緩跡象而狂飆。

由於通膨升溫、貨幣政策緊縮，加上財報表現令人失望，這家電商巨擘的股價已低迷許久。該股今年來共下跌約 45%，日前更成為美股史上第一家在短短五個月市值蒸發 1 兆美元的企業，疫情期間漲幅幾乎回吐殆盡。

亞馬遜上周就曾表示，由於罕見的總經環境，未來幾個月將凍結人力招募。

然而不只亞馬遜，許多科技公司也正設法撙節支出，以度過可能到來的經濟衰退。臉書母公司 Meta 本周宣布裁員 1.1 萬人，相當於 13% 人手，Alphabet 也已經暫停招募。

GlobalData 分析師 Neil Saunders 說：「業務實驗和同時進行太多沒有報酬的任務，已經不是亞馬遜可以負擔的事情。」

對此報導，亞馬遜發言人 Brad Glasser 僅表示，公司正在評估當前大環境，考慮各種機會，以盡可能優化成本。