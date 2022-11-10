材料-KY前三季純益年增2.03倍 EPS 15.47元

材料 - KY(4763-TW) 今 (10) 日公布財報，在單季營收創下歷史新高推升下，扣除可轉債未實現評價損益影響後的歸屬母公司純益為 3.04 億元，季增 23%，年增 2.73 倍，創歷年同期新高，每股純益 5.18 元，前三季稅後純益 8.98 億元，年增 2.03 倍，每股純益 15.47 元。

材料 - KY 第三季營收 11.96 億元，創新高，毛利率 38.6%，季增 2.33 個百分點，年增 9 個百分點，3.04 億元，季增 23%，年增 2.73 倍，創歷年同期新高，每股純益 5.18 元。

材料 - KY 前三季營收 30.4 億元，毛利率 35.9%，年增 5.47 個百分點，稅後純益 8.98 億元，年增 2.03 倍，每股純益 15.47 元。

材料 - KY 指出，第四季訂單滿載，目前能見度高，成長動能可望延續到明年。

就新產品應用及產能規劃方面，材料 - KY 擬新增顯示面板用偏光片材料 TAC 膜的原料三醋酸纖維素，建置 5000 噸產能，預計 2023 年底投產；另擬擴增 1.7 萬噸絲束產能及醋酸長絲 2000 噸產能，預計明年第一季及第二季陸續投產，以因應香菸濾嘴訂單需求及女裝面料市場需求

材料 - KY 也預計明年 5 月完成 3000 噸及 12 月完成 5000 噸醋片產能擴充。