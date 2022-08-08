材料-KY 7月營收3.73億元年增77% 連5個月創高

材料 - KY(4763-TW) 今 (8) 日公布 7 月營收，以 3.73 億元攀峰，已是連續 5 個月創新高，主要受惠垂直整合及完成擴增 4000 噸絲束產能，加上市場需求湧現，法人推估，材料 - KY 下半年訂單已確定，單月營收將維持在 3.7 億元之上。

材料 - KY 7 月營收為 3.73 億元，創新高，月增 5.65%，年增 77.38%，前 7 月營收 22.17 億元，年增 46.42%。材料 - KY 將在本季在台完成設立研發中心。

材料 - KY 目前訂單能見度佳，2022 年訂單已談妥，並有新絲束產能擴增，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期今年業績可穩定向上，2023 年營收將上看 50 億元。

材料 - KY 除持續優化生產效率與擴大產能，並持續增加投資研發綠色環保材料，預計第三季在台灣成立研發中心，研發可生物降解材料，取代現有石化原料，降低碳足跡及碳排放，以適應未來世界碳中和的國際標準。二、另外，因應絲束訂單之需求，擬再擴充絲束及醋片產能。

因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，材料 - KY 也擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能，以增加多樣化產品。