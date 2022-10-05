〈5G論壇〉中華電董座：對元宇宙發展高度期待 攜手各界迎產業升級

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (5) 日表示，近兩年政府、企業大力推動元宇宙發展，顯示對虛擬世界有高度期待，而 5G、雲端、AI、區塊鏈、大數據等，都是發展元宇宙的重要核心動能，中華電也期盼攜手各界，迎向產業升級。

謝繼茂提到，近兩年發生許多跟元宇宙相關的大事，包括去年 5 月南韓政府宣布成立元宇宙聯盟，要透過國家之力推動元宇宙產業、去年 10 月臉書 (Facebook) 改名成 Meta，並在台灣成立亞洲首座 XR Hub，期望借助台灣製造優勢以及創新內容量能，豐富元宇宙內容。

謝繼茂認為，政府、產業推動元宇宙下，說明外界對元宇宙的虛擬世界有高度期待，可以推動美好的生活及工作體驗，同時驅動科技、創意、商業模式蓬勃發展。

科技方面，穿戴式裝置快速發展，5G 網路同時展現超速率、低延遲、大連結的能力，另外結合雲端的運算能力，另外 AI、區塊鏈、大數據等各項數位資訊科技，也都是元宇宙發展的重要科技及核心動能。

謝繼茂說，中華電信長期以來在台灣建設固定網路、行動寬頻、雲端機房，投入大量人力在前瞻技術能力的研究，除了為台灣元宇宙奠定基礎，也讓台灣企業布局元宇宙消費市場，以及探索數位虛擬世界的新商業模式，迎向下一場產業升級的挑戰。