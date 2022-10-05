〈5G論壇〉中華電總座：元宇宙創造三價值 合作中找核心價值

中華電 (2412-TW) 總經理郭水義今 (5) 日表示，元宇宙創造出三個價值，包括創新體驗、改善現實世界及建立新經濟體系，儘管元宇宙興起並出現無限商機，但也必須在廣結盟合作中找出核心價值，才能因應未來元宇宙的挑戰。

2022 科技論壇今日登場，郭水義以「建構元宇宙新世界」為題，分享對元宇宙的看法。

郭水義表示，元宇宙打造出三種特性的虛擬世界，在生活與工作中，大量用戶可以同時進入 3D 世界，感受自我存在的體驗、透過 5G、IoT 技術，虛擬世界能與現實世界連動，以及利用區塊鏈串起生態系，如 NFT 數位資產擁有證明、數位資產交易等。

郭水義指出，元宇宙也創建三個價值，包括在現實、打破時空與物理限制的體驗，用 AI 進行模擬分析，找出改善現實世界的策略方法，以及建立新經濟體系，涵蓋數位資產、虛實融合、價值鏈等。

郭水義說，雖然元宇宙創造出新的特性與價值且有無限商機，但也出現許多挑戰，像是電力耗用、智慧財產權管理、法規監管、隱私資安等。再者，傳統經濟無法移轉至新經濟平台，尤其傳統經濟本質是討論競爭、新經濟平台主要是廣結盟合作，吸引各方面策略夥伴加入。

對於因應元宇宙策略，郭水義認為，除了需要廣結盟合作外，還需要找到自我定位與核心能力，並成為聯盟中的關鍵角色，加上速度是致勝關鍵，所有因素備齊下，就能迴向與現實世界連結。

郭水義引述研調機構資料提到，元宇宙的核心為 XR，應用領域最大是遊戲，比重達 33%，其次是媒體娛樂占 18%，其他包括製造、零售、醫療、教育等，而中華電從政府、企業、政府等客戶應用來看，也與此資料相當。