環球晶徐秀蘭：明年下半年市況可望改善 美禁令影響非常小

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (10) 日召開法說，董事長徐秀蘭預期，隨著消費性等應用需求放緩，明年上半年市況會稍弱一些，下半年可望逐漸改善；至於美國擴大對中國禁令，她則表示，目前看來對公司影響非常小。

徐秀蘭表示，確實看到很多客戶資本支出有所調整，但預期第四季還是會有不錯成績，今年營收也會表現不錯，明年有非常多不確定因素，也持續跟客戶討論、更新動態，不過客戶對長約執行都很尊重，會先從非長約訂單開始調整，明年展望目前仍難預期。

徐秀蘭指出，雖然近期消費性等市場需求轉弱，但車用、資料中心與化合物半導體相關需求仍強勁，公司擁有較高比重的長約，受影響的時間點會較後面，影響也相對可控。

法人提問單季毛利率是否已達高點，徐秀蘭認為，毛利率已達高原區，就算再成長，幅度也不像過去四、五季那麼大，主要受市場需求轉弱、能源價格飆漲、匯率不確定因素高、新廠開始折舊攤提等四大因素影響。

對於美國擴大對中國晶片禁令的影響，徐秀蘭說，環球晶一定遵守國際行事準則，只要符合國際規範，都全力支持所有客戶，在嚴謹檢視相關限制後，目前看來對公司影響非常小。

美國德州新廠進度方面，徐秀蘭說，美國廠在德州的土地已劃定並開始規劃，12 月初將動土，目前仍預計 2024 年下半年開始送樣、2025 年上半年小量量產，後續是否調整建廠進度，會隨時與客戶溝通，但美國新廠已掌握相當程度的長約。