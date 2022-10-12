雙A競推新品 宏碁推遊戲Chromebook、華碩秀可攜式螢幕

面對年底傳統促銷購物旺季，品牌廠仍積極釋出新品搶市，宏碁 (2353-TW) 宣布推出 Acer Chromebook 516 GE，為旗下首款針對雲端遊戲最佳化的 Chromebook 產品，華碩 (2357-TW) 則推出可攜式螢幕 ASUS ProArt Display PA147CDV，搶攻創作者商機。

宏碁表示，使用者透過 Acer Chromebook 516 GE 將可即時遊玩由雲端驅動的上千款熱門遊戲，Acer Chromebook 516 GE 搭載英特爾第 12 代 Core 處理器、高速 120Hz 螢幕刷新率、採用防鍵位衝突技術的 RGB 鍵盤及先進 DTS Audio 技術，並支援頂級 NVIDIA GeForce NOW 遊戲串流服務。

宏碁資訊產品事業筆電產品總處長林恭正表，Acer Chromebook 516 GE 將為專注遊戲的 Chromebook 新世代奠定基礎，也為 Chromebook 進一步拓展應用市場，目前宏碁旗下 Chromebook 系列已是教育、工作、娛樂和個人生產力方面不可或缺的工具。

華碩則是搶攻創作者市場商機，宣布推出可攜式螢幕 ASUS ProArt Display PA147CDV，內建 14 吋、32:9 的 IPS 面板，支援 10 點觸控、Microsoft Pen Protocol 2.0，並搭配 ASUS Dial 旋鈕與可自訂控制面板，能快速調整 Adobe 創意軟體功能，提升創作者工作效率。

營運方面，雙 A 今年以來都面臨終端市場需求下滑、庫存壓力，不過華碩在積極擴張的營運策略下，第三季品牌營收達到 1329.35 億元，逆勢成長，季增 15.38%、年增 2.19%，改寫歷史次高，宏碁第三季營收則達 648.61 億元，為近十季低點，不過來自多重事業穩定貢獻，第三季非 PC、顯示器事業營收占比達到 22.9%。